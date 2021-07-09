Белорусские силовики рассказали о начавшейся "зачистке радикально настроенных лиц"

Замначальника следственного подразделения белорусского КГБ Константин Бычек объявил в эфире национального канала "Беларусь 1" о том, что его коллеги всерьез занялись некими опасными для государства элементами.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий... их личности установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - прозвучало в рассказе Бычека.

Не уточняя, какие именно соотечественники причисляются к радикально настроенным гражданам и что их должно отличать, силовик пообещал наказания для них. Допросы и обыски, по его информации, уже вовсю проводятся.

Накануне правящий уже 27 лет Александр Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на его государство со стороны НАТО с целью "навязать внешнее управление". Во второй половине прошлого года против очередного продления его полномочий выступали сотни тысяч сограждан. Со временем протесты были жестко подавлены, а наиболее известные из политически активных белорусов теперь находятся либо в эмиграции, либо в пенитенциарных учреждениях.