           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:12

Белорусские силовики рассказали о начавшейся "зачистке радикально настроенных лиц"

фото ЗакС политика Белорусские силовики рассказали о начавшейся "зачистке радикально настроенных лиц"

Замначальника следственного подразделения белорусского КГБ Константин Бычек объявил в эфире национального канала "Беларусь 1" о том, что его коллеги всерьез занялись некими опасными для государства элементами.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий... их личности установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц", - прозвучало в рассказе Бычека.

Не уточняя, какие именно соотечественники причисляются к радикально настроенным гражданам и что их должно отличать, силовик пообещал наказания для них. Допросы и обыски, по его информации, уже вовсю проводятся.

Накануне правящий уже 27 лет Александр Лукашенко заявил о начале "террористической атаки" на его государство со стороны НАТО с целью "навязать внешнее управление". Во второй половине прошлого года против очередного продления его полномочий выступали сотни тысяч сограждан. Со временем протесты были жестко подавлены, а наиболее известные из политически активных белорусов теперь находятся либо в эмиграции, либо в пенитенциарных учреждениях.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru