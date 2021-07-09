В Москве задержали участницу Pussy Riot Кузьминых: трое её "коллег" уже сидят в спрецприёмниках

В Москве возле собственного дома силовики задержали участницу Pussy Riot Анну Кузьминых, делится "Медиазона".

7 июля она закончила отбывать 15-суточный административный арест по делу о неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).

На данный момент неизвестно, что ей вменяют.

"ОВД-Инфо" пишет, что девушке стало плохо, ей вызвали скорую.

В первый раз Кузьминых попалась правоохранителям 22 июля. В тот же день в отдели полиции попали и другие её "коллеги" по Pussy Riot - Вероника Никульшина, Люся Штейн, Александр Софеев и Мария Алехина, а также фотограф Дмитрий Воронцов и активистка Ольга Шалина. Позднее всем назначили по 15 суток ареста.

Накануне Никульшину, Алехину и Софеева во второй раз отправили в спецприёмник.