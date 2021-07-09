           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:50

Суд оставил в силе штраф в размере 150 тысяч рублей московской пикетчице

фото ЗакС политика Суд оставил в силе штраф в размере 150 тысяч рублей московской пикетчице

Мосгорсуд сохранил в силе штраф в размере 150 тысяч рублей, назначенный столичной активистке Кристине Рамирес Джонсон, которая в феврале вышла с плакатом в поддержку Алексея Навального к зданию администрации президента, сообщают "Открытые медиа".

После задержания ее судили за повторное нарушение правил проведения митинга (статья 20.2 КоАП). Девушка вышла на Старую площадь с плакатом, состоявшим из двух слов: "Где Навальный?". Акция протеста прошла в период, когда от общественности скрывали местонахождение Навального, получившего в феврале замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционер отбывает наказание в ИК-2 в Покрове. Первое время он жаловался на неоказание квалифицированной медицинской помощи и частые побудки из-за закрепленного за собой статуса заключенного, склонного к побегу. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru