Суд оставил в силе штраф в размере 150 тысяч рублей московской пикетчице

Мосгорсуд сохранил в силе штраф в размере 150 тысяч рублей, назначенный столичной активистке Кристине Рамирес Джонсон, которая в феврале вышла с плакатом в поддержку Алексея Навального к зданию администрации президента, сообщают "Открытые медиа".

После задержания ее судили за повторное нарушение правил проведения митинга (статья 20.2 КоАП). Девушка вышла на Старую площадь с плакатом, состоявшим из двух слов: "Где Навальный?". Акция протеста прошла в период, когда от общественности скрывали местонахождение Навального, получившего в феврале замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Оппозиционер отбывает наказание в ИК-2 в Покрове. Первое время он жаловался на неоказание квалифицированной медицинской помощи и частые побудки из-за закрепленного за собой статуса заключенного, склонного к побегу.