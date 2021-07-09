"Смешно и мерзко": У журнала "Холод" сняли с продажи мерч с "ненадлежащим" контентом

Компания Printdirect.ru, оказывавшая журналу "Холод" услуги по печати их собственной продукции, уведомила издание о решении снять с продажи футболки с надписью "Россия будет холодной", сообщила у себя в Facebook главный редактор медиа Таисия Бекбулатова.

Официальная причина отзыва продукции, отметила она, - отображённая на ней надпись "не соответствует правилам и требованиям к содержанию контенту".

"Цензура - это, конечно, плохо, но самоцензура всегда кажется мне более отвратительной. Будете смеяться, но тут платформа Printdirect.ru, через которую мы некоторое время продавали мерч „Холода", сообщила, что сняла с продажи нашу футболку „Россия будет холодной". Реально, огромный сервис печати испугался надписи про холод. Смешно и мерзко. Россия будет холодной", - констатировала Бекбулатова.

Фото: сайт "Холода"