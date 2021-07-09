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Защита Резника обжаловала отказ следователя в посещении нотариуса

фото ЗакС политика Защита Резника обжаловала отказ следователя в посещении нотариуса

Представитель арестованного депутата петербургского Законодательного собрания  Максима Резника 9 июля подал жалобу в суд на отказ следователя допустить политика к нотариусу, чтобы подготовить необходимые документы для участия в выборах. Также обращения направили в прокуратуру и руководителю ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу Андрею Голомбиевскому, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Михаил Пашинский. 

- Срок рассмотрения жалобы должностными лицами - три дня с момента поступления жалобы. Срок рассмотрения судом - пять дней, но на практике это гораздо дольше, потому что суд запрашивает у следователя материалы дела для исследования, а представляются они, как правило, не так быстро, - рассказал Пашинский. 

Ранее, следователь отказал Резнику в посещении нотариуса, несмотря на постановление Конституционного суда от 2015 года, в котором установлено, что домашний арест не должен ограничивать право гражданина выдвигаться на выборы в органы государственной власти и кандидату должна быть предоставлена возможность воспользоваться услугами нотариуса. 

Октябрьский районный суд Петербурга 18 июня избрал Резнику меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. По версии следствия, парламентарий якобы мог приобрести 18,2 грамма наркотического вещества для личного употребления, что стало поводом для возбуждения в его отношении уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта). Сторонники Максима Резника считают, что преследование политика связано с его планами участвовать в выборах.

Константин Леньков

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