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Из-за жары в Петербурге усилили полив улиц

фото ЗакС политика Из-за жары в Петербурге усилили полив улиц

Петербургские чиновники ввиду вернувшейся в город жары увеличили частоту орошения магистралей: теперь эту процедуру проводят не реже, чем один раз в шесть часов. Широкие проспекты стали поливать новым способом.

"Для достижения лучшего эффекта дорожным предприятиям рекомендовано использовать так называемый вертикальный полив, когда выходные отверстия навесного оборудования располагаются так, чтобы струи были направлены вверх", - гласит сообщение от комитета по благоустройству.

Отметим, что аномальные значения температуры фиксируются в городе с начала июня. По прогнозам, 30-градусная жара продолжится еще как минимум неделю. Побито несколько температурных рекордов столетней давности.

фото: gov.spb.ru

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