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"Отставания по графику нет": Беглов известил о завершении строительства проблемного ЖК "Три апельсина"

фото ЗакС политика "Отставания по графику нет": Беглов известил о завершении строительства проблемного ЖК "Три апельсина"

Петербургский глава Александр Беглов побывал на месте, где продолжаются работы по "довозведению" проблемного долгостроя ЖК "Три апельсина", и заверил горожан, что объект всенепременно сдадут в заявленный срок.

"Все работы ведутся по графику, отставания нет. Строители своевременно отчитываются о сроках и качестве проделанной работы. Достройка этих проблемных объектов - хороший пример взаимодействия между городом и застройщиком, результат планомерной работы по ликвидации долгостроев", - уведомил дольщиков Александр Беглов.

В третьем корпусе ЖК к финишу оштукатуривание фасада, строители уже монтируют двери. Готовится документация для ввода объекта в эксплуатацию.

Отмечается, что долгожданные ключи дольщики смогут получить уже в конце лета.

Кроме того, по плану идёт процесс достройки ЖК "На Заречной". К квартирам подводят электричество, монтируют вентиляцию в паркинге, устанавливают системы отопления, кондиционирования и водоподачи. Объект готов на 90%, уточнили в Смольном.

Напомним, новостройки, которыми занималась ГК "Норманн", превратились в перманентный скандал и породили тысячи обманутых дольщиков, протестовавших публично на протяжении многих лет. В "зачаточной" стадии, кроме обозначенных ЖК, находится также объект "Ижора парк".

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