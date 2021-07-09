Муниципал
           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 17:05

МО "Усть-Ижора" снова ищет поставщика 100 копий Ордена Александра Невского

фото ЗакС политика МО "Усть-Ижора" снова ищет поставщика 100 копий Ордена Александра Невского

Администрация МО "поселок Усть-Ижора" снова объявила о закупке ста значков-реплик Ордена Александра Невского. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона появилось на сайте госзакупок 1 июля. В этот раз муниципалам пришлось поднимать начальную стоимость до 65 тысяч рублей. Изготавливать значки за 49 тысяч рублей никто не решился. 

Напомним, в конце июня МО "Усть-Ижора" объявила о закупке ста латунных значков-копий Ордена Александра Невского, приуроченной к 800-летию со дня рождения великого князя. Специально к круглой дате оригинальный вид советской награды решили немного изменить. 

"Вместо изображения "серп и молот" – цифрами "800", - указано в техническом задании.

Острого дефицита подобных товаров на рынке не наблюдается. Найти сувенирную продукцию такого рода можно и на различных интернет-площадках по 700 рублей за штуку, но желание МО "Усть-Ижора" отказаться от "серпа и молота" может  сокращать количество возможных исполнителей. 

Константин Леньков

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Усть-Ижора

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru