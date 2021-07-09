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Художник Андрей Ус получил 15 суток спецприёмника за "антипутинские" баннеры на Новоарбатском мосту

фото ЗакС политика Художник Андрей Ус получил 15 суток спецприёмника за "антипутинские" баннеры на Новоарбатском мосту

Столичный суд отправил под 15-суточный административный арест местного художника и активиста Андрея Уса за то, что он разместил на Новоарбатском мосту баннеры с критикой Владимира Путина, уведомляет "ОВД-Инфо".

В ходе заседания активист сообщил, что плакаты успели провисеть на переправе только 5 минут, после чего их сняли сотрудники ФСО: его самого задержали до приезда полиции.

Уса доставили в ОВД "Дорогомилово", где после четырех часов расспросов от полицейских, сотрудников ФСБ и центра "Э" на него составили протокол по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).

"Якобы я им не согласился показывать документы и садиться в машину", - заключил художник.

В этот же день, 2 июля, напомним, в обозначенный отдел полиции доставили участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и художника Романа Дурова.

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