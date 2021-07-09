Беглов и Турчак посетили конференцию "Единой России" в Петербурге

В Петербурге вечером 9 июля открылся второй этап конференции регионального отделения "Единой России". Партия намерена утвердить своих кандидатов на выборах в Заксобрание: 25 одномандатников и общегородской список.

Мероприятия посетили секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и губернатор Петербурга Александр Беглов. Они заняли места в президиуме вместе с лидером петербургских единороссов, спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Выступая с докладом, Турчак назвал Макарова тяжеловесом петербургской политики и отметил, что тот уже 10 лет руководит городским парламентом.

- Уверен, что так же эффективно он будет руководить избирательной кампанией. Его знания будут востребованы на федеральном уровне, - заявил Турчак.

Изначально конференцию планировалось провести 24 июля, однако позже ее перенесли на две недели вперед. По информации "Ведомостей", это произошло по распоряжению федерального руководства партии.

Сергей Еремеев