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Беглов и Турчак посетили конференцию "Единой России" в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов и Турчак посетили конференцию "Единой России" в Петербурге

В Петербурге вечером 9 июля открылся второй этап конференции регионального отделения "Единой России". Партия намерена утвердить своих кандидатов на выборах в Заксобрание: 25 одномандатников и общегородской список.

Мероприятия посетили секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак и губернатор Петербурга Александр Беглов. Они заняли места в президиуме вместе с лидером петербургских единороссов, спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Выступая с докладом, Турчак назвал Макарова тяжеловесом петербургской политики и отметил, что тот уже 10 лет руководит городским парламентом. 

- Уверен, что так же эффективно он будет руководить избирательной кампанией. Его знания будут востребованы на федеральном уровне, - заявил Турчак. 

Изначально конференцию планировалось провести 24 июля, однако позже ее перенесли на две недели вперед. По информации "Ведомостей", это произошло по распоряжению федерального руководства партии. 

Сергей Еремеев

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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Макаров Вячеслав Серафимович 

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