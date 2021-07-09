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В СПбГУ студентам указали на необходимость привиться от COVID-19

фото ЗакС политика В СПбГУ студентам указали на необходимость привиться от COVID-19

Руководство СПбГУ выступило с заявлением, обращенным к студентам, о необходимости вакцинации от коронавируса. В ближайшее время об этом объявят абитуриентам, передает "Интерфакс".

"В данный момент СПбГУ прорабатывает алгоритмы работы, связанные с форматом допуска студентов к аудиторным занятиям в сентябре, а также с поселением в общежития. О принятых решениях все будут своевременно проинформированы", - приводятся слова сотрудника пресс-службы университета.

Ранее совет петербургских ректоров вузов рекомендовал вузам провести ближайший учебный год в смешанной форме и допускать привившихся от коронавируса студентов до очных занятий. При этом сложность возникла с "прививочными" рекомендациями относительно проживающих в общежитиях, в которых зачастую студенты обитают рядом с несовершеннолетними.

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