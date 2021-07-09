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Новости 17:31

Аникин, Мельникова и Бельский вошли в список "Единой России" на выборах в ЗакС

фото ЗакС политика Аникин, Мельникова и Бельский вошли в список "Единой России" на выборах в ЗакС

Кандидатуры начальника регионального управления МЧС Алексея Аникина, актрисы и депутата Анастасии Мельниковой и вице-губернатора Александра Бельского предложили утвердить в качестве первой тройки общегородского списка "Единой России" на выборах в парламент Петербурга.

Их имена озвучил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак во время конференции петербургских единороссов, которая 9 июля проходит в КДЦ "Московский", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Четвёртый номер достался сенатору Андрею Кутепову. Пятый - предприниматель Павел Крупник. 

Делегатам конференции предстоит утвердить предложенный список. 

По информации ЗАКС.Ру, ранее в Смольном обсуждали возможность выставить первым номером в ЗакС губернатора Александра Беглова. При этом в кулуарах Мариинского дворца говорили, что общегородской список может возглавить спикер ЗакСа Вячеслав Макаров

Отметим также, ранее источники ЗАКС.Ру сообщали, что в начальнике управления МЧС по Петербургу Алексее Аникине, возглавшем региональный список "Единой России", в Смольном видели вероятного претендента на кресло спикера городского парламента. 

Сергей Еремеев

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Бельский Александр Николаевич 
Кутепов Андрей Викторович 
Мельникова Анастасия Рюриковна 

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