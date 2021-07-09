Аникин, Мельникова и Бельский вошли в список "Единой России" на выборах в ЗакС

Кандидатуры начальника регионального управления МЧС Алексея Аникина, актрисы и депутата Анастасии Мельниковой и вице-губернатора Александра Бельского предложили утвердить в качестве первой тройки общегородского списка "Единой России" на выборах в парламент Петербурга.

Их имена озвучил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак во время конференции петербургских единороссов, которая 9 июля проходит в КДЦ "Московский", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Четвёртый номер достался сенатору Андрею Кутепову. Пятый - предприниматель Павел Крупник.

Делегатам конференции предстоит утвердить предложенный список.

По информации ЗАКС.Ру, ранее в Смольном обсуждали возможность выставить первым номером в ЗакС губернатора Александра Беглова. При этом в кулуарах Мариинского дворца говорили, что общегородской список может возглавить спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Отметим также, ранее источники ЗАКС.Ру сообщали, что в начальнике управления МЧС по Петербургу Алексее Аникине, возглавшем региональный список "Единой России", в Смольном видели вероятного претендента на кресло спикера городского парламента.

Сергей Еремеев