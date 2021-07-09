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В Петербурге запустили интерактивную карту для желающих привиться от коронавируса

фото ЗакС политика В Петербурге запустили интерактивную карту для желающих привиться от коронавируса

На сайте Медицинского информационно-аналитического центра появилась возможность отслеживать свободные номерки на вакцинацию от коронавируса по всему Петербургу, о чем сообщила пресс-служба комитета Смольного по здравоохранению. Для этого начала работать специальная интерактивная карта.

"С ее помощью можно быстро оценить доступность записи на вакцинацию по интересующему адресу и прямо с карты перейти на сайт портала "Здоровье Петербуржца" для записи на вакцинацию в выбранной ранее организации", - говорится в сообщении.

По последним представленным чиновниками данным, число получивших как минимум одну инъекцию от коронавируса петербуржцев перевалило за один миллион человек.

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