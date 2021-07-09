Участнице Pussy Riot Кузьминых снова присудили административный арест

Участница группы Pussy Riot Анна Кузьминых, 7 июля вышедшая из спецпремника после двухнедельного ареста, получила от суда в Москве еще 10 суток заключения, сообщает проект "ОВД-Инфо".

Задержали Кузьминых сегодня же, 9 июля, ей вменили неповиновение сотрудникам полиции. Аналогичным образом поступили в течение уходящей недели с друзьями Кузьминых по группе, Марией Алехиной, Вероникой Никульшиной и Александром Софеевым: вскоре после освобождения их снова отправили отбывать "сутки" в учреждение при МВД. И при первом, и при втором задержании активистам вменили "неполитические" статьи КоАП: либо мелкое хулиганство (якобы имевшая место нецензурная брань), либо, как в случае с Кузьминых, неповиновение представителю силового ведомства.