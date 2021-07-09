ЦИК забраковал документы, поданные "Гражданской платформой" и РПСС

Центризбирком зафиксировал нарушения в документах "Гражданской платформы" и Российской партии свободы и справедливости (РПСС), поданных для участия в думских выборах. Чиновники забраковали бумаги, относящиеся в общей сложности к 49 кандидатам, и дали несколько дней для исправления недочетов. Как пишет ТАСС, у "Гражданской платформы" есть время для подачи корректных бумаг до вечера 11 июля, а у РПСС - до вечера 12 июля.

В числе нарушений называются отсутствие корректного ИНН, адреса, сведений о недвижимости и справки от работодателя.

По действующим правилам, Центризбирком должен заверить списки кандидатов до 20 июля включительно.