Министерство юстиции дополнило список нежелательных неправительственных организаций (НПО), зарегистрированных за рубежом, французской компанией European Choice ("Европейский выбор") и тремя британскими компаниями Khodorkovsky Foundation ("Фонд Ходорковского"), "Future of Russia Foundation ("Фонд Будущее России") и Oxford Russia Fund ("Оксфордский российский фонд").

"Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и на основании решений заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29 июня 2021 г. и 30 июня 2021 г.", - говорится в сообщении от министерства.

30 июня, когда Генпрокуратура объявила четыре упомянутых выше организации нежелательными, Михаил Ходорковский назвал их своими благотворительными фондами и отказал принимавшим решение в интеллекте. Помимо них, Минюст объявил нежелательной чешскую неправительственную организацию Spolecnost Svobody Informace, Z.S. Таким образом, российский реестр юридических лиц в таком статусе вырос до сорока позиций.