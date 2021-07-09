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Новости 9 июля, 20:28

Явлинский: Есть каналы имени Навального, радиостанции имени Навального, зачем вы меня все время тащите в эту тему?

фото ЗакС политика Явлинский: Есть каналы имени Навального, радиостанции имени Навального, зачем вы меня все время тащите в эту тему?

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский ответил на вопросы, связанные с его резонансным выступлением на телеканале "Дождь", где он открестился от электората Алексея Навального и попросил аудиторию осужденного политика не голосовать за свою партию.

Обосновывая свою позицию, один из старейших демократов стал апеллировать к интервью октября 2020 года журналу Spiegel, где Навальный признается, что не отказался от своих взглядов, за которые его исключили из "Яблока" в конце 2000-х годов. По словам Явлинского, тема Навального его занимает не так сильно, как журналистов.

"Не считаю правильным все время его обсуждать. <...> У нас есть телеканалы имени Навального, есть радиостанции имени Навального, человек сидит в заключении, а ему все перемывают кости. <...> Вы же меня все время тащите в эту тему", - заявил политик в интервью "Эху Москвы".

Тем не менее, на обсуждении персоны Навального Явлинский задержался, осудив его готовность сотрудничать с коммунистами: "мы не будем голосовать за политику социальной розни, когда у всех роются в карманах". В очередной раз идеолог "Яблока" также заявил о бессмысленности и губительности митингов.

"Еще сто человек на улицу выйдет, и режим рухнет - белиберда. Люди садятся в тюрьму из-за того, что их дурачат. Уважаемые сторонники Алексея Навального - это ваше право, но мы за эту политику голосовать не будем", - повторил свой тезис другими словами Явлинский.

Напомним, что вскоре после присуждения Навальному реального срока Явлинский выступил со статьей с критикой его политических взглядов и методов, а на текущей неделе призвал сторонников Навального не голосовать за свою партию на думских выборах. Даже со стороны некоторых "яблочников" последнее выступление вызвало недоумение и несогласие.

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