Экс-депутат ЗакСа Салаев подал документы на выборы в Госдуму

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Салаев намерен участвовать в выборах не только в городской парламент, но и в федеральный. Информация о его выдвижении в Государственную думу появилась на сайте Горизбиркома 9 июля.

Салаев поборется за голоса избирателей в думском округе № 217 (Колпинский и Фрунзенский районы). Чтобы попасть в бюллетень, ему придется собирать подписи в свою поддержку - экс-депутат идет на выборы самовыдвиженцем.

О своем желании принять участие в выборах депутатов Госдумы по 217-м округе также заявляли Оксана Дмитриева (Партия роста), Вячеслав Соколов (КПРФ), Любовь Егорова ("Единая Россия"), Андрей Незабудкин (ЛДПР), Григорий Михнов-Войтенко ("Яблоко"), Руслан Гайсин ("Справедливая Россия - За правду"), Дмитрий Румянцев ("Гражданская платформа"), Игорь Шумилин ("Новые люди").

Александр Салаев ранее подал документы в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу №15 (территория Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов). Он являлся депутатом IV и V созывов городского парламента и состоял во фракции "Единой России", но свое депутатство закончил досрочно - в 2013 году. Салаев запомнился частыми пропусками заседаний ЗакСа, которые спикер парламента Вячеслав Макаров объяснял отпусками коллеги. За время работы в Мариинском дворце Александр Салаев стал автором четырех законодательных инициатив.

фото со страницы Александра Салаева "ВКонтакте"