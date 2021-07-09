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Статьи 9 июля, 23:28

Пятерка единороссов без первых лиц

фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Руфото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

"Единая Россия" назвала своих кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга. Общегородской список возглавил начальник городского управления МЧС Алексей Аникин. Также в пятерку вошли отвечающий за внутреннюю политику вице-губернатор Александр Бельский и актриса Анастасия Мельникова. По результатам праймериз она попала лишь в территориальную группу. Спикера городского парламента Вячеслава Макарова, вопреки слухам, в списках не оказалось. 

Кулуарные разговоры о том, что председатель городского парламента Вячеслав Макаров еще может дать бой и попасть в общегородскую часть списка кандидатов в депутаты ЗакСа, ходили вплоть до 9 июля, дня конференции "Единой России". Спикер Заксобрания ранее получил второе место в петербургской тройке думских кандидатов. Но, как известно, вероятный переезд в Москву - не его воля, а "приказ партии", который Макаров обещал выполнить. Вопреки слухам, в общегородской список по ЗакСу спикер не попал. Таким образом, вопрос смены места работы Макарова закрылся окончательно.

В Смольном, по информации ЗАКС.Ру, еще в мае рассматривали возможность доверить первое место в списке губернатору Александру Беглову. Практика использовать главу регионах в качестве "паровоза" активно использовалась единороссами в других субъектах страны. Однако в Петербурге в итоге отказались от этого варианта. Альтернативой губернатору видели директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского. Ему в итоге доверили первое место в думском списке от Петербурга. 

Лидерство в заксовском досталось начальнику главного управления по МЧС генерал-лейтенанту Алексею Аникину. Ранее его видели в общегородской группе под вторым номером. Лично знакомый с Аникиным депутат ЗакСа Михаил Барышников в разговоре с ЗАКС.Ру охарактеризовал его как "всеми уважаемого" и "очень спортивного" человека. 

Вторым номером в списке стала актриса Анастасия Мельникова, известная по фильмам "Спасти Ленинград" и сериалу "Улицы разбитых фонарей". Она была депутатом пятого и шестого созывов. Оба раза избиралась по общегородскому списку. На этот раз Мельникова шла на праймериз в округе № 9 (Невский район) и получила первое место в территориальной группе. Судя по социальным сетям актрисы, в последние недели она активно проводила встречи на избирательной территории.

Сразу несколько опрошенных ЗАКС.Ру участников конференции признались, что их приятно удивило попадание Мельниковой в первую тройку. Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что очень обрадовался этому.

- Настенька. Я очень люблю ее, обожаю. Меня обрадовало, что она из территориальной группы перешла в пятерку. Да и все остальные тоже - генерал Аникин, Александр Бельский - я очень рад видеть этих людей. Это пятерка мечты, - поделился Милонов.

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Вице-губернатор Александр Бельский получил третье место в общегородском списке. Как и глава города Александр Беглов, он начинал свою политическую карьеру в Курортном районе. В 2011 году стал депутатом местного совета поселка Солнечное. Бельский в то время был управляющим IBP-Group. Компания владела сетями быстрого питания "Царь-пышка", "Бабушкины пироги" и "Ватрушка". В 2014 году Бельский избрался в совет Сестрорецка и стал главой этого петербургского пригорода. Уже при Беглове, в январе 2019 года, ему доверили руководить комитетом территориального развития, а через полтора года повысили до должности вице-губернатора. Это произошло вскоре после завершения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Депутат ЗакСа Александр Ваймер в далеком 2014-м году тоже был мундепом Сестрорецка и при поддержке спикера Макарова соперничал с Бельским за должность главы местного совета.  Сегодня единоросс отзывается о третьем номере в общегородском списке кандидатов исключительно положительно. 

- Я ему всегда говорил: если ты будет работать с людьми, будешь с народом - будущее будет, потому что возраст тебе позволяет. Так и получилось. Он постоянно с людьми. Я с ним ходил днем и ночью везде, на всех встречах. Мы иногда такое слушали… Надо иногда и правду слушать, - вспомнил о совместном муниципальном прошлом Ваймер.

Четвертым и пятым в списке, как и предполагалось, стали соответственно сенатор Андрей Кутепов и председатель наблюдательного совета СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" Павел Крупник. Ожидается, что Кутепов, как и в 2016 году, после выборов может быть направлен представителем петербургского парламента в Совете Федерации.

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По мнению политика и экс-декана юридического факультета СЗИУ РАНХиГС Сергея Цыпляева, большой вопрос - пойдут ли все пять кандидатов на работу в ЗакС. Эксперт предположил, что Аникина могут использовать в качестве "паровоза", а покидать управление МЧС он может не захотеть. 

Политолог, завкафедры управления и социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко охарактеризовала итоговую пятерку как "практически пробегловскую".

- Какая будет пятерка - это четкий сигнал: победил Макаров, или все же победил Беглов. Это латентное противостояние между губернатором и председателем Законодательного собрания - оно есть, и мы его чувствуем. Список показывает, что Беглов выиграл в этой непростой битве. Это практически "пробегловская" пятерка, - поделилась Ветренко с ЗАКС.Ру.

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В одномандатных округах никаких сюрпризов не было. Конференция утвердила кандидатами 25 победителей праймериз партии власти. Среди них 16 действующих депутатов и 3 чиновника: вице-губернатор Николай Бондаренко (округ № 12), председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков (округ № 2) и глава Выборгского района Валерий Гарнец (округ № 11).

Перестановки случились в семи территориальных группах. Наиболее заметная - "понижение" депутата Госдумы Владимира Катенева. Он был вторым на заксовских праймериз по округу № 24, получив 5 345 голосов. Но в списке по территории оказался лишь третьим, уступив более проходное второе место главному врачу "Амбулатории Мариинская" Дмитрию Бутко. Он набрал на праймериз 1 689 голосов и в итоговом списке был лишь пятым.

Место Мельниковой в территориальной группе № 9 занял глава Финляндского округа и председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. Весной Смольный, по слухам, допускал его включение в общегородской список "Единой России" в ЗакС. Однако в результате рокировки место в первой пятерке заняла звезда "Улиц разбитых фонарей", а старший по муниципалам в городе отправился бороться на территории.

Отметим, что действующий депутат Андрей Васильев получил второе место в территориальной группе № 16, несмотря на то, что ранее пошел по тому же одномандатному округу самовыдвиженцем. 


текст: Сергей Еремеев, Константин Леньков / фото: Михаил Масленников

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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Беликов Всеволод Федорович 
Бельский Александр Николаевич 
Бондаренко Николай Леонидович
Ваймер Александр Александрович 
Васильев Андрей Валентинович 
Гарнец Валерий Николаевич
Катенев Владимир Иванович 
Макаров Вячеслав Серафимович 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Милонов Виталий Валентинович 
Ржаненков Александр Николаевич

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