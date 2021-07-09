Пятерка единороссов без первых лиц

фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

"Единая Россия" назвала своих кандидатов в депутаты Заксобрания Петербурга. Общегородской список возглавил начальник городского управления МЧС Алексей Аникин. Также в пятерку вошли отвечающий за внутреннюю политику вице-губернатор Александр Бельский и актриса Анастасия Мельникова. По результатам праймериз она попала лишь в территориальную группу. Спикера городского парламента Вячеслава Макарова, вопреки слухам, в списках не оказалось.

Кулуарные разговоры о том, что председатель городского парламента Вячеслав Макаров еще может дать бой и попасть в общегородскую часть списка кандидатов в депутаты ЗакСа, ходили вплоть до 9 июля, дня конференции "Единой России". Спикер Заксобрания ранее получил второе место в петербургской тройке думских кандидатов. Но, как известно, вероятный переезд в Москву - не его воля, а "приказ партии", который Макаров обещал выполнить. Вопреки слухам, в общегородской список по ЗакСу спикер не попал. Таким образом, вопрос смены места работы Макарова закрылся окончательно.

В Смольном, по информации ЗАКС.Ру, еще в мае рассматривали возможность доверить первое место в списке губернатору Александру Беглову. Практика использовать главу регионах в качестве "паровоза" активно использовалась единороссами в других субъектах страны. Однако в Петербурге в итоге отказались от этого варианта. Альтернативой губернатору видели директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского. Ему в итоге доверили первое место в думском списке от Петербурга.

Лидерство в заксовском досталось начальнику главного управления по МЧС генерал-лейтенанту Алексею Аникину. Ранее его видели в общегородской группе под вторым номером. Лично знакомый с Аникиным депутат ЗакСа Михаил Барышников в разговоре с ЗАКС.Ру охарактеризовал его как "всеми уважаемого" и "очень спортивного" человека.

Вторым номером в списке стала актриса Анастасия Мельникова, известная по фильмам "Спасти Ленинград" и сериалу "Улицы разбитых фонарей". Она была депутатом пятого и шестого созывов. Оба раза избиралась по общегородскому списку. На этот раз Мельникова шла на праймериз в округе № 9 (Невский район) и получила первое место в территориальной группе. Судя по социальным сетям актрисы, в последние недели она активно проводила встречи на избирательной территории.

Сразу несколько опрошенных ЗАКС.Ру участников конференции признались, что их приятно удивило попадание Мельниковой в первую тройку. Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что очень обрадовался этому.

- Настенька. Я очень люблю ее, обожаю. Меня обрадовало, что она из территориальной группы перешла в пятерку. Да и все остальные тоже - генерал Аникин, Александр Бельский - я очень рад видеть этих людей. Это пятерка мечты, - поделился Милонов.

Вице-губернатор Александр Бельский получил третье место в общегородском списке. Как и глава города Александр Беглов, он начинал свою политическую карьеру в Курортном районе. В 2011 году стал депутатом местного совета поселка Солнечное. Бельский в то время был управляющим IBP-Group. Компания владела сетями быстрого питания "Царь-пышка", "Бабушкины пироги" и "Ватрушка". В 2014 году Бельский избрался в совет Сестрорецка и стал главой этого петербургского пригорода. Уже при Беглове, в январе 2019 года, ему доверили руководить комитетом территориального развития, а через полтора года повысили до должности вице-губернатора. Это произошло вскоре после завершения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Депутат ЗакСа Александр Ваймер в далеком 2014-м году тоже был мундепом Сестрорецка и при поддержке спикера Макарова соперничал с Бельским за должность главы местного совета. Сегодня единоросс отзывается о третьем номере в общегородском списке кандидатов исключительно положительно.

- Я ему всегда говорил: если ты будет работать с людьми, будешь с народом - будущее будет, потому что возраст тебе позволяет. Так и получилось. Он постоянно с людьми. Я с ним ходил днем и ночью везде, на всех встречах. Мы иногда такое слушали… Надо иногда и правду слушать, - вспомнил о совместном муниципальном прошлом Ваймер.

Четвертым и пятым в списке, как и предполагалось, стали соответственно сенатор Андрей Кутепов и председатель наблюдательного совета СПб ГАУЗ "Хоспис (детский)" Павел Крупник. Ожидается, что Кутепов, как и в 2016 году, после выборов может быть направлен представителем петербургского парламента в Совете Федерации.

По мнению политика и экс-декана юридического факультета СЗИУ РАНХиГС Сергея Цыпляева, большой вопрос - пойдут ли все пять кандидатов на работу в ЗакС. Эксперт предположил, что Аникина могут использовать в качестве "паровоза", а покидать управление МЧС он может не захотеть.

Политолог, завкафедры управления и социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко охарактеризовала итоговую пятерку как "практически пробегловскую".

- Какая будет пятерка - это четкий сигнал: победил Макаров, или все же победил Беглов. Это латентное противостояние между губернатором и председателем Законодательного собрания - оно есть, и мы его чувствуем. Список показывает, что Беглов выиграл в этой непростой битве. Это практически "пробегловская" пятерка, - поделилась Ветренко с ЗАКС.Ру.

В одномандатных округах никаких сюрпризов не было. Конференция утвердила кандидатами 25 победителей праймериз партии власти. Среди них 16 действующих депутатов и 3 чиновника: вице-губернатор Николай Бондаренко (округ № 12), председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков (округ № 2) и глава Выборгского района Валерий Гарнец (округ № 11).

Перестановки случились в семи территориальных группах. Наиболее заметная - "понижение" депутата Госдумы Владимира Катенева. Он был вторым на заксовских праймериз по округу № 24, получив 5 345 голосов. Но в списке по территории оказался лишь третьим, уступив более проходное второе место главному врачу "Амбулатории Мариинская" Дмитрию Бутко. Он набрал на праймериз 1 689 голосов и в итоговом списке был лишь пятым.

Место Мельниковой в территориальной группе № 9 занял глава Финляндского округа и председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. Весной Смольный, по слухам, допускал его включение в общегородской список "Единой России" в ЗакС. Однако в результате рокировки место в первой пятерке заняла звезда "Улиц разбитых фонарей", а старший по муниципалам в городе отправился бороться на территории.

Отметим, что действующий депутат Андрей Васильев получил второе место в территориальной группе № 16, несмотря на то, что ранее пошел по тому же одномандатному округу самовыдвиженцем.





















текст: Сергей Еремеев, Константин Леньков / фото: Михаил Масленников