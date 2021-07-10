В музее блокады открылась выставка, посвященная битве за Лужский рубеж

Музей обороны и блокады Ленинграда запустил выставку под названием "На подступах к Ленинграду. Лужский рубеж", посвященную сражениям на территории нынешних Ленинградской и Новгородской областей в 1941 году. Открытие экспозиции приурочили к 80-началу битвы за Ленинград, которое традиционно вспоминают 10 июля, передает ТАСС.

"Мы постарались осветить два аспекта: кто строил и создавал линию обороны на подступах к Ленинграду, то есть гражданское население Ленинграда и Ленинградской области, и кто сражался в окопах Лужской оборонительной линии, бывшие гражданские люди, бойцы первой и четвертой дивизии народного ополчения, курсанты Ленинградских училищ, бойцы Красной армии", - рассказал сотрудник музея Виталий Бондарь.

На выставке имеются, по его словам, оригинальные и ранее не демонстрировавшиеся артефакты: например, немецкие пропагандистские листовки и именные медальоны, которые военнослужащие носили для упрощения своей последующей идентификации.