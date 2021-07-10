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Новости 10:58

В ЦИК опровергли сведения о планах переноса сентябрьских выборов

фото ЗакС политика В ЦИК опровергли сведения о планах переноса сентябрьских выборов

Появившаяся у портала URA.ru информация о том, что политическое руководство РФ якобы рассматривает вариант с переносом единого дня голосования с 19 сентября на конец года, не соответствует действительности, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в Центризбиркоме. По крайней мере, тема ни с кем не обсуждается самим избиркомом, утверждает собеседник агентства.

Опровергаемое заявление ранее высказал источник, близкий к администрации президента. По его словам, возможный перенос выборов интересует Кремль в связи с падающим рейтингом "Единой России" и продолжающейся пандемией коронавируса, которая сопровождается крайне непопулярными у населения ограничительными мерами.

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