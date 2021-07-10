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Дмитрий Быков - о Явлинском: Он никогда Навального не предавал, это он себя предает такими заявлениями

фото ЗакС политика Дмитрий Быков - о Явлинском: Он никогда Навального не предавал, это он себя предает такими заявлениями

Призывы основателя "Яблока" Григория Явлинского не голосовать за его партию сторонников находящегося в колонии оппозиционера Алексея Навального оценил публицист Дмитрий Быков. Повода набрасываться на Явлинского и стыдить его в сложившейся ситуации комментатор не увидел, ограничившись сожалением и уподобив последние заявления "политическому сэппуку".

"Ну нашли врага! Явлинский — это еще один персонаж уродливой системы, которая создана уродливыми людьми. <...> Это такой скрюченный мир, в котором смешно говорить о какой-то морали, потому что нет прямого поступка в кривой системе", - отметил Быков в авторской радиопрограмме.

По мнению ведущего, Явлинский и Навальный занимаются разными профессиями и первый предал себя, а не Навального. 

Напомним, что резонансное выступление одного из старейших демократов имело место в эфире телеканала "Дождь". Явлинский в ходе беседы с журналистами также не смог внятно ответить на вопрос, является ли Навальный политзаключенным.

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