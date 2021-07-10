Сбербанк добавит две тысячи рублей к выплатам по 10 тысяч на ребенка

Сбербанк сообщил на своем сайте о том, что родителям, оформившим государственные выплаты на несовершеннолетних детей (10 тысяч рублей на каждого ребенка), автоматически получат "добавку" в виде еще двух тысяч на банковскую карту. Подарок предлагается россиянам, которые в период с 15 июля по 1 ноября подадут заявку на "детскую" выплату и дождутся ее.

Уровень благосостояния той или иной семьи при этом никак не влияет ни на основную сумму, ни на бонус. Для детей с ограниченными возможностями предельный возраст получения денег увеличен до 23 лет.

Напомним, что о выплатах на детей впервые объявил президент Владимир Путин в ходе своего апрельского послания к Федеральному собранию.