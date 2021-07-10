Партия роста подала в Центризбирком документы для выдвижения кандидатов

Возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом Титовым Партия роста подала документы в Центризбирком для заверения списков кандидатов на участие в сентябрьских выборов, передает ТАСС. Сам Титов возглавил московскую региональную группу, а топ-3 федерального списка составили член комиссии по делам инвалидов при президенте Ксения Безуглова, депутат Гордумы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова. По всей стране у Партии роста набралось 300 кандидатов, разбитых на 37 региональных групп.

Ранее 10 июля документы для заверения списков кандидатов подала партия "Зеленая альтернатива". Накануне стало известно о претензиях ЦИК к документам "Гражданской платформы" и Российской партии свободы и справедливости. Им дали несколько дней на то, чтобы переоформить бумаги.