Смольный готов отдать еще 50 млрд рублей на обслуживание автобусных маршрутов

Чиновники Смольного в рамках проведения транспортной реформы открыли конкурсы на обслуживание перевозчиками 113 городских маршрутов. Размещенные 9 июля госзакупки суммарно имеют максимальную (начальную) стоимость 50,7 млрд рублей, на что обратила внимание "Фонтанка".

Из технического задания следует, что автобусы будут курсировать с 2022 по 2028 годы. 29 маршрутов требуют обслуживания автобусами, работающими на компримированном природном газе, а остальные будут использовать в качестве топлива сжиженный природный газ.

На неделе появлялись аналогичные конкурсы в общей сложности на 137 млрд рублей.

Напомним, что одна из главных составляющих транспортной реформы - это отказ от маршруток и усиление и расширение сети автобусных маршрутов. Пандемия коронавируса задержала осуществление реформы. Отметим также, что в прошлом году был утвержден новый транспортный стандарт, по которому, в частности, остановки общественного транспорта должны быть максимально приближены к жилым домам и учреждениям.