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Новости 17:55

Путин одобрил создание на базе Росгвардии казачьих подразделений

фото ЗакС политика Путин одобрил создание на базе Росгвардии казачьих подразделений

Инициативу президентского полпреда в Северо-Кавказского округе Юрия Чайки о создании в Росгвардии казачьих отрядов поддержал глава РФ Владимир Путин, о чем пишет РИА "Новости". Чайка объявил об этом, выступая на форуме "Казачье единство - 2021" в Нальчике.

"Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы, именно исключительно казачьи. Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать", - приводится цитата бывшего генпрокурора.

Чиновник обратился к Путину с таким предложением в марте. Отметим, что в 2021 году бюджет созданной пять лет назад Росгвардии оценивается в 265,1 млрд рублей.

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