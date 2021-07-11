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Члены петербургского "Яблока" раскритиковали Явлинского за слова о сторонниках Навального

фото ЗакС политика Члены петербургского "Яблока" раскритиковали Явлинского за слова о сторонниках Навального

Члены петербургского отделения "Яблока" подписали заявление, в котором заявили, что не поддерживают позицию Григория Явлинского, призвавшего сторонников Алексея Навального не голосовать за партию.

К 10:20 11 июля заявление подписали 54 человека. Авторы подчеркнули, что это их личное заявление, которое не считается официальным партийным документом.

Подписавшиеся заявили, что не согласны с призывом Явлинского и с тем, что поддерживать "Яблоко" и Навального — взаимоисключающие вещи. 

"Мы не поддерживаем личную позицию Григория Явлинского по отношению к Алексею Навальному и его сторонникам. Мы считаем Алексея Навального политическим заключённым. Мы подчёркиваем, что личная позиция Григория Явлинского не является официальной позицией партии Яблоко и большинства её членов", — говорится в заявлении.

7 июля Явлинский в эфире программы Hard Day's Night на телеканале "Дождь" призвал сторонников Навального не голосовать за "Яблоко" на выборах, заявив, что у партии "принципиально другая политика", и она "не приглашала его сторонников в списки". 

 

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру

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