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СК на транспорте возбудил дело после столкновения лодки с набережной Дуденгорфского канала

фото ЗакС политика СК на транспорте возбудил дело после столкновения лодки с набережной Дуденгорфского канала

Санкт-Петербургский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения катера с ограждением в Дудергофском канале, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч.1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По словам следователей, судно, в котором находились девять человек, врезалось в металлическое ограждение берега набережной, все пассажиры оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. Один из мужчин находится в состоянии клинической смерти. По предварительным данным, взрослые пассажиры судна были пьяны.

Свою проверку проводит Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. 

О происшествии стало известно накануне. Вместе с шестью взрослыми в лодке находились трое детей. 

 

фото: epp.genproc.gov.ru

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