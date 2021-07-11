"Яблоко" подало в ЦИК документы для заверения списка на выборах в Госдуму

Партия "Яблоко" представила в ЦИК документы для заверения списка на выборах в Госдуму, сообщили в Центризбиркоме.

В федеральном списке партии - 306 кандидатов, по одномандатным округам - 159. Напомним, предвыборный съезд "Яблоко" провело в первые выходные июля, в список не попал ряд оппозиционеров, в том числе сторонники Навального, что стало предметом критики. Не включили в список и петербургского депутата Максима Резника. Подробнее об итогах съезда - в материале ЗАКС.Ру.

Ранее документы в ЦИК на заверение списков подали Партия роста и "Зеленая альтернатива".