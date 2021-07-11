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Велосипедисты легли у Смольного, привлекая внимание к опасности дорожного движения

фото ЗакС политика Велосипедисты легли у Смольного, привлекая внимание к опасности дорожного движения

Более 20 петербургских велосипедистов провели у Смольного акцию, привлекая внимание к опасности дорожного движения для них, рассказали ЗАКС.Ру участники акции.

Велосипедисты приехали на площадь у здания правительства Петербурга и легли на асфальт с велосипедами. По словам участников, они хотели показать, что велосипедисты — "самые хрупкие и беззащитные участники дорожного движения, и это неминуемо приводит к смертям". 

За последний месяц на дорогах Петербурга и Ленобласти погибли трое велосипедистов. Один из них — Эдуард Шалухов, которого сбили утром 27 июня на проспекте Энгельса. Акцию у Смольного организовали его друзья.

Также организаторы акции запустили петицию на Change.org. Они призвали показательно наказать автомобилистку, сбившую Шалухова, снизить максимально разрешенную скорость в городе до 40 км/ч, а также ввести в правила дорожного движения лимит на нарушения — до пяти в год. 

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фото: Иван Петров

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