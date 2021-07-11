ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Единой России", КПРФ и "СР — За правду"

Центризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва трех парламентских партий, сообщили в ЦИК.

Заверены списки "Единой России", "Справедливой России — За правду" и КПРФ. Единороссы внесли в федеральный список 395 человек, по одномандатным округам — 219. У справедливороссов в федеральном списке — 302 человека, по одномандатным округам —222. Коммунисты включили в федеральный список 345 кандидатов, по одномандатным округам — 225. ЦИК разрешил этим партиям открыть в Сбербанке счета для формирования избирательных фондов.

Список еще одной парламентской партии, ЛДПР, ЦИК заверил 7 июля.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.