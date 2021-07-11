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Выборы 2021

Новости 15:37

В документах "Коммунистов России" и "Новых людей" на выборах в Госдуму нашли недостатки

фото ЗакС политика В документах "Коммунистов России" и "Новых людей" на выборах в Госдуму нашли недостатки

Центризбирком направил извещения о недостатках в документах, которые предоставили партии "Коммунисты России" и "Новые люди" для заверешния списков на выборах в Госдуму, сообщили в ЦИК.

Член ЦИК Эльмира Хаймурзина заявила, что рабочая группа "терпеливо и скрупулезно отработала документы по каждому представленному кандидату".

"В общей сложности рабочая группа обрабатывает несколько тысяч листов документов по каждой партии. Больше 10 тысяч точно. В зависимости от количества людей в списках эта цифра колеблется от 10 до 15 тысяч листов, это огромный объем работы", — рассказала Хаймурзина.

"Коммунисты России" уже исправляли найденные комиссией недочеты в документах.

Ранее ЦИК заверил списки "Единой России", КПРФ и "Справедливой России — За правду".

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно. 

 

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