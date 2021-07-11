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Новости 16:35

На блогера из Кемерово завели дело из-за видео о возвращении Навального в Россию

фото ЗакС политика На блогера из Кемерово завели дело из-за видео о возвращении Навального в Россию

На кемеровского блогера Михаила Алферова завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за ролика о возвращении Алексея Навального в Россию, передает "ОВД-Инфо".

Дело заведено по ст. 282 УК РФ. Ролик был опубликован на Youtube-канале Алферова 19 января: в нем блогер рассказывает о возвращении Навального в Москву из Берлина, задержании в аэропорту Шереметьево и последующем аресте.

Алферова задержали 5 июля: по словам его матери, Людмилы Алферовой, в тот день его увезли с автобусной остановки четверо людей в черной одежде и масках. В СК блогера уведомили об уголовном деле и вручили ему постановление на обыск в квартире. В числе прочего силовики изъяли у него телефон, купленный 23 июня, который не мог быть использован для съемок ролика, опубликованного в январе.

9 июля суд назначил Алферову домашний арест до 1 сентября. Людмилу Алферову допросили в статусе свидетеля, у нее взяли подписку о неразглашении обстоятельств дела.

 

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