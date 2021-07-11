"Коммерсантъ": Губернаторы Орловской области и Хакасии могут стать депутатами Госдумы от КПРФ

Губернаторы Орловской области и Хакасии Андрей Клычков и Валентин Коновалов имеют шансы стать депутатами Госдумы от КПРФ, покинув свои посты, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что шансы на это у Клычкова выше. Он вошел в федеральный список КПРФ пятым номером, в то время как Коновалов стал вторым в списке региональной группы №14.

При этом источники расходятся во мнении, покинет ли Клычков пост губернатора. Один из собеседников отметил, что губернатор едва ли "настроен менять место", но все будет зависеть от результатов КПРФ в регионе. Источник в администрации президента отметил, что когда "популярный губернатор идет "паровозом" в региональном списке, всем понятно, что он останется работать".

Советник Клычкова Сергей Лежнев заявил, что у губернатора нет планов на переход в Госдуму, и что он "работает и будет работать". В пресс-службе правительства Хакасии заявили, что Коновалов также собирается продолжить руководить своим регионом.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.