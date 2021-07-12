Экс-вице-губернатор Сахалинской области отправился в СИЗО в рамках дела о растрате

Бывший вице-губернатор Сахалинской области ближайшие два месяца проведёт в СИЗО в рамках уголовного дела о растрате, передаёт "Интерфакс".

Имя чиновника не называется.

В разговоре с журналистами в управлении Следственного комитета по региону сообщили, что под арест отправился высокопоставленный экс-сотрудник областного правительства.

"В отношении бывшего должностного лица расследуется дело по ч. 4 ст. 160 УК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). По ходатайству следствия суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - прокомментировали ситуацию в СК.