COVID-19 унёс жизнь бывшего директора центра для трудных подростков "Новое поколение"

Ушёл из жизни бывший глава центра для трудных подростков Михаил Дмитриев: последние дни он провёл в больнице с коронавирусом.

Дмитриеву был 61 год. "Новым поколением" он руководил в течение 22 лет.

Трудным петербургским подросткам начали оказывать помощь в 1993 году. В 2016-м организация лишилась финансовой поддержки города ввиду конфликта с комитетом по молодёжной политике.

Дмитриев, среди прочего, работал преподавателем истории в школе, являлся главой оборонно-спортивного лагеря для несовершеннолетних правонарушителей, а также молодёжного центра "Октябрьский".