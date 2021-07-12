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COVID-19 унёс жизнь бывшего директора центра для трудных подростков "Новое поколение"

фото ЗакС политика COVID-19 унёс жизнь бывшего директора центра для трудных подростков "Новое поколение"

Ушёл из жизни бывший глава центра для трудных подростков Михаил Дмитриев: последние дни он провёл в больнице с коронавирусом. 

Дмитриеву был 61 год. "Новым поколением" он руководил в течение 22 лет.

Трудным петербургским подросткам начали оказывать помощь в 1993 году. В 2016-м организация лишилась финансовой поддержки города ввиду конфликта с комитетом по молодёжной политике.

Дмитриев, среди прочего, работал преподавателем истории в школе, являлся главой оборонно-спортивного лагеря для несовершеннолетних правонарушителей, а также молодёжного центра "Октябрьский".

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