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Новости 10:41

Беглов, Милонов и Макаров стали самыми медийными петербургскими политиками июня

фото ЗакС политика Беглов, Милонов и Макаров стали самыми медийными петербургскими политиками июня

Компания "Медиалогия" и "Петербургский дневник" представили июньский рейтинг наиболее часто упоминаемых в СМИ городских политиков.

Так, как и прежде, первую строчку топа возглавил руководитель Северной столицы Александр Беглов, о котором в прессе писали 17 599 раз.

Второе место у петербургского представителя Государственной думы Виталия Милонова - 2694 упоминания. 

"Бронза" досталась спикеру городского Заксобрания Вячеславу Макарову, о котором в СМИ говорили 1995 раз.

В топ-10 вошли также депутат ЗакСа Максим Резник (1863), вице-губернатор Петербурга Максим Соколов (1172), вице-губернатор Борис Пиотровский (1078), "яблочник" Борис Вишневский (985) и коллега Милонова по Госдуме Сергей Боярский (954).

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