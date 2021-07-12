В Смольном не узрели вспышки заболеваемости COVID-19 среди участников "Алых парусов"

Курирующая социальный блок петербургский вице-губернатор Ирина Потехина отчиталась об эпидемических итогах "Алых парусов": ранее соответствующие выводы поручила сделать руководитель федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.

"Сегодня - ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: "признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено". А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось. Так что в отпуск педагоги ушли со спокойным сердцем", - отчиталась о результатах изучения эпидсиуации Потехина у себя на странице "ВКонтакте".

Она уточнила, что праздник выпускников вызывал огромные опасения у его организаторов ввиду того, как будут складываться последующие эпидемические события, однако переживания в итоге были напрасными.

Напомним, ранее в петербургском комитете по здравоохранению также сообщили, что ни ПМЭФ, ни "Алые паруса", ни Евро-2020 никоим образом не отразились на COVID-обстановке в Северной столице.