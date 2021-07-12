           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:21

В Смольном не узрели вспышки заболеваемости COVID-19 среди участников "Алых парусов"

фото ЗакС политика В Смольном не узрели вспышки заболеваемости COVID-19 среди участников "Алых парусов"

Курирующая социальный блок петербургский вице-губернатор Ирина Потехина отчиталась об эпидемических итогах "Алых парусов": ранее соответствующие выводы поручила сделать руководитель федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.

"Сегодня - ровно две недели со дня праздника. И можно подводить итог мониторинга: "признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия "Алые паруса" не выявлено". А если человеческим языком: все эти 14 дней, когда могла бы проявиться вспышка, количество заболевших из наблюдаемой группы плавно снижалось. Так что в отпуск педагоги ушли со спокойным сердцем", - отчиталась о результатах изучения эпидсиуации Потехина у себя на странице "ВКонтакте".

Она уточнила, что праздник выпускников вызывал огромные опасения у его организаторов ввиду того, как будут складываться последующие эпидемические события, однако переживания в итоге были напрасными.

Напомним, ранее в петербургском комитете по здравоохранению также сообщили, что ни ПМЭФ, ни "Алые паруса", ни Евро-2020 никоим образом не отразились на COVID-обстановке в Северной столице.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru