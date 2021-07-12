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Суд не стал смягчать наказание участнику январского протеста, толкнувшему силовика

фото ЗакС политика Суд не стал смягчать наказание участнику январского протеста, толкнувшему силовика

Городской суд Москвы не стал смягчать наказание участнику митинга в поддержку Алексея Навального 23 января Валерию Евсину, который ранее получил 2 года колонии за применения насилия к силовику (ст. 318 УК), уведомила "Открытые медиа" адвокат "ОВД-инфо" Елена Шереметьева.

Ранее суд признал Евсина виновным: по версии следствия, в ходе протестной демонстрации он толкнул металлическое заграждение в сторону сотрудника Росгвардии и задел его.

23 января в ряде городов России прошли крупные протестные акции в поддержку Алексея Навального. Это случилось после того, как политика арестовали: ФСИН добивалась замены его условного срока по делу "Ив Роше" на реальный из-за того, что Навальный, проходя реабилитацию в Германии после отравления, не отмечался в службе.

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