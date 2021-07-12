           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:56

Беглов сообщил о заметном снижении уровня COVID-госпитализаций в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов сообщил о заметном снижении уровня COVID-госпитализаций в Петербурге

В Петербурге за минувшую неделю уровень госпитализации ковидных пациентов упал на 23%, отчитался в ходе видеосовещания с вице-премьером Татьяной Голиковой городской глава Александр Беглов.

Он сообщил, что всего в COVID-стационары за прошедшие семь дней попали 5,5 тысяч человек, свободными остаются 11% "вирусных" коек.

Заболевшим оказывается помощь в 16 городских и 6 федеральных стационарах, в которых совокупно развёрнуто 11 476 инфекционных мест.

В то же время, по данным Смольного, в Северной столице проводится в 4,5 раза больше тестирований на COVID-19 по сравнению с нормативами Роспотребнадзора: около 700 анализов на 100 тысяч местного населения.

Добавим, что в Петербурге ежедневно растёт уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией: только сегодня было выявлено 2029 новых случаев. При этом вице-губернатор Ирина Потехина уверена, что праздник выпускников "Алые паруса" никак не повлиял на ситуацию, так как, по её информации, количество заражений среди его участников было минимальным.

Мероприятие, напомним, посетили 40 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru