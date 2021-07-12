Сочинскому правозащитнику назначили общественные работы из-за неуплаты "иноагентского" штрафа

Президент Южного правозащитного центра Семен Симонов получил 250 часов обязательных работ за неуплату штрафа по статье об "иностранных агентах", известил у себя в Telegram-канале юрист "Агоры" Павел Чиков.

Симонову инкриминировали неисполнение решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ). Сторона прокуратура ходатайствовала о 480 часах работ. По версии полиции, мужчина задолжал государству 300 тысяч рублей штрафа, ранее наложенного на центр.

Южный правозащитный центр попал реестр "иностранных агентов" в 2016 году: претензии у Минюста вызвал доклад "Правовое положение людей без гражданства - жителей Большого Сочи" и кампания "Гражданин и полиция". Тогда суд решил, что и доклад, и кампания являют собой политическую деятельность. Именно тогда НКО оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Годом позднее центр был исключён из списка иноагентов, так как он прекратил свою деятельность. При этом в 2018 году Симонова оштрафовали на 10 тысяч рублей ввиду неуплаты "иноагентских" 300 тысяч рублей.