МО "Город Пушкин" в пятый раз пытается купить автомобиль

Администрация МО "Город Пушкин" 5 июля разместила на сайте госзакупок очередное извещение о проведении электронного аукциона на поставку легкового автомобиля для нужд муниципалитета. Максимальная стоимость машины не должна превышать 1,6 млн рублей. Прием заявок продолжится до 17 июля.

В технической документации к закупке указано, что МО "Город Пушкин" рассчитывает получить Peugeot Partner Crossway или другой, схожий по характеристикам автомобиль. Это должен быть новый, выпущенный не раньше 2020 года автомобиль цвета "темно-синий металлик". Автомобиль должен быть оснащен бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, а расход топлива в черте города не должен превышать 10,5 л на 100 км пути.

Машина должна быть рассчитана на перевозку не менее пяти человек. Она должна быть оборудована складными столиками в спинках передних сидений с подстаканниками, бортовым компьютером с мультимедийной системой и функцией круиз-контроля с ограничителем скорости.

Напомним, это уже пятая попытка администрации МО "Город Пушкин" приобрести машину. Первый аукцион был объявлен еще в апреле, на который, как и на последующие, не откликнулся ни один поставщик.

Константин Леньков