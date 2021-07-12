Прокуратура хочет ужесточить меру пресечения тете Гудкова по делу о долгах за аренду

Напомним, Гудкова и его тетю задерживали в рамках дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, фирма Ермиловой якобы не выплатила департаменту городского имущества Москвы долг по договору аренды нежилого помещения в 2015 – 2017 годах. В итоге и Гудкова, и Ермилову отпустили без избрания мер пресечения.

Гудков пояснил, что Ермилова арендовала подвал на Таганке, департамент имущества Москвы поднял за него плату, которую его тетя не осилила.

"Возник долг, разошлись миром несколько лет назад. А теперь выяснилось, что это было "злоупотребление доверием", уголовка", — заключил политик.

В июне Гудков объявил об отъезде из России из-за угроз о продолжении уголовного дела. После этого он заявил, что отказывается от участия в выборах в Госдуму.