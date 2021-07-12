Бизнес-омбудсмен Титов сообщил Путину о прекращении работы с "лондонским списком"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил президенту Владимиру Путину, что его аппарат прекратил работу с бизнесменами из "лондонского списка", передает РИА "Новости".

Из доклада Титова, на которое ссылается агентство, следует, что такое решение было принято из-за позиции Генпрокуратуры. Как отмечается в докладе, ведомство не гарантирует, что по возвращению в Россию бизнесменов из "лондонского списка" не арестуют.

С 2018 года в аппарат бизнес-омбудсмена поступило 136 обращений, из них 10 сейчас в работе, указано в докладе. За время работы по обращениям в Россию вернулись 12 предпринимателей.

"Лондонским списком" называют перечень российских бизнесменов, которые находятся за границей, в то время как в России на них заведены уголовные дела. Участники этого списка готовы вернуться в РФ при условии, что к ним не применят меру пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения.