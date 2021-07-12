КПРФ хочет провести акцию у ЦИК, добиваясь отмены многодневного голосования на выборах в Госдуму

Члены московского отделения КПРФ 15 июля намерены выйти с акцией к зданию Центризбиркома, добиваясь отмены многодневного голосования на выборах в Госдуму, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина.

По словам Рашкина, коммунисты обращались к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой о личной встречи. В КПРФ отметили, что если Памфилова откажется от встречи с ними, они все равно придут к ЦИК и проведут акцию в формате встречи с депутатами.

КПРФ требует отменить многодневное, придомовое и электронное голосование на выборах в Госдуму, зарегистрировать партийных наблюдателей в 36 московских ТИКах и дать равную возможность для всех кандидатов вести агитацию на улицах столицы. Депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что ЦИК может и сейчас изменить формат проведения выборов, и коммунисты хотят, "чтобы Памфилова обрела политическую волю и сделала это".

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые региональные парламенты назначены на 19 сентября. Их проведут в три дня, с 17 по 19 сентября включительно.