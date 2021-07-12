Противопожарный режим в Петербурге продлили до 2 августа

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие постановления о противопожарном режиме на территории города, документ опубликован на сайте Смольного.

Ограничения продлены до 2 августа. Петербуржцам все еще запрещено посещать лесопарковые зоны и леса в черте города, разводить огонь, сжигать мусор, сухую траву и проводить пожароопасные работы на территории зеленых зон, городских лесов и особо охраняемых природных территориях. Нарушения могут обернуться штрафами в 3 – 5 тысяч рублей.