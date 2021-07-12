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Противопожарный режим в Петербурге продлили до 2 августа

фото ЗакС политика Противопожарный режим в Петербурге продлили до 2 августа

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие постановления о противопожарном режиме на территории города, документ опубликован на сайте Смольного.

Ограничения продлены до 2 августа. Петербуржцам все еще запрещено посещать лесопарковые зоны и леса в черте города, разводить огонь, сжигать мусор, сухую траву и проводить пожароопасные работы на территории зеленых зон, городских лесов и особо охраняемых природных территориях. Нарушения могут обернуться штрафами в 3 – 5 тысяч рублей.

Напомним, депутаты ЗакСа не раз предлагали легализировать приготовление шашлыков и барбекю на природе в Петербурге. В 2019 году такой законопроект вносили в ЗакС представители фракции "Единая Россия", предлагая выделить под шашлыки специальные территории.

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