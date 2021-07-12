           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:57

"Мир устал": Беглов назвал ограничения по коронавирусу необходимостью сегодняшнего дня

фото ЗакС политика "Мир устал": Беглов назвал ограничения по коронавирусу необходимостью сегодняшнего дня

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург" заявил, что весь мир уже устал от ограничений из-за пандемии коронавируса, но их продление необходимо.

Беглов заявил, что, хоть лето и "радует солнцем и теплом", коронавирус никуда не делся, и нужно быть "собранными и нацеленными на скорейшее формирование коллективного иммунитета".

"По требованию Роспотребнадзора мы продлили ограничения, принятые ранее, чтобы прервать цепочки распространения коронавируса. Это необходимость сегодняшнего дня. Мир устал, да и мы все, от ограничений", — сказал Беглов.

По его словам, все хотели бы "свободно передвигаться по стране и миру, обходиться без масок", но это будет возможно лишь тогда, когда в обществе сформируется коллективный иммунитет. Беглов подчеркнул, что для этого надо увеличить темпы вакцинации. Он напомнил, что хотя бы одним компонентом вакцины привились уже более миллиона петербуржцев, и он сам сделал повторную прививку.

В последние дни в Петербурге ежедневно регистрируют более 2 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Две недели назад прошел массовый праздник выпускников "Алые паруса", также недавно в Петербурге проходили матчи чемпионата Европы по футболу. Смольный при этом не связывает рост заболеваемости с этими событиями.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru