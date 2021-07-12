Петербургские активисты почтили память Валерии Новодворской

Сторонники "Мирного сопротивления" 12 июля, в годовщину смерти Валерии Новодворской, возложили цветы к Соловецкому камню на Троицкой площади в Петербурге в память об общественном деятеле. В акции приняло участие около 15 человек.

— Я считаю, что Валерия Новодворская — выдающаяся личность. Она сыграла важную роль в просвещении, распространении идей демократии, либерализма… Того, как нужно организовывать общество, чтобы не допускать проявлений авторитаризма. Сейчас ее очень не хватает, — рассказал участник памятной акции Владимир Шипицин.

Сотрудники полиции явились к мемориалу раньше активистов. После того, как активисты возложили цветы к Соловецкому камню, силовики начали изучать плакаты участников встречи. На них были известные высказывания Новодворской.

Один из участников акции развернул флаг крымских татар. Полицейские попросили его не прилетать к памятному мероприятию политику и свернуть полотнище.

— Здесь неуместно. Вы придите с чем-нибудь другим. Она [Новодворская] кто там, россиянка была? Не татарка ведь. В вечер памяти вы политику пытаетесь привести, — заявил полицейский.

Каких-либо других претензий у полицейских к собравшимся не было.

Валерия Новодворская — советский диссидент, политик, автор книг "Над пропастью во лжи" и "Мой Карфаген обязан быть разрушен". В 1988 году основала партию "Демократический союз". Регулярно выступала с критикой действующей власти. Новодворская скончалась 12 июля 2014 года.









Константин Леньков