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В Петербурге обрели силу новые "антиковидные" ограничения

фото ЗакС политика В Петербурге обрели силу новые "антиковидные" ограничения

Начиная с сегодняшнего дня, 13 июля, в городе на Неве начинают действовать более строгие "антивирусные" предписания, ранее подписанные градоначальником Александром Бегловым.

Так, запрещаются мероприятия с участием свыше 75 человек. Допустимая заполняемость театров и концертных площадок - 75%, в кино и цирках - 50%, максимальное число зрителей - 1500 граждан. Спортивные события также должны проходить без зрителей.

Ограничения касаются также пассажирских судов: на борт можно пускать лишь 50% от общей его вместимости. Воспрещается проведение зрелищных мероприятий, граждане обязаны сидеть на своих местах.

Днём ранее Беглов в очередной раз призвал петербуржцев к ответственности, заявив, что ограничения никуда не денутся, пока город не достигнет коллективного иммунитета.

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