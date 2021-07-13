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Новости 10:46

Смольному предложили открыть фуд-корты в ТЦ в обмен на увеличение пунктов вакцинации в них

фото ЗакС политика Смольному предложили открыть фуд-корты в ТЦ в обмен на увеличение пунктов вакцинации в них

Владельцы торговых комплексов, а также представители ресторанного бизнеса, арендующие в них торговые площади, обратились к петербургскому главе Александру Беглову и руководителю регионального Роспотребнадзора Наталье Башкетовой с просьбой разрешить работу фуд-кортов в обмен на увеличение пунктов вакцинации от COVID-19 в ТК.

Управляющие ТЦ и их арендаторы просят Смольный позволить функционировать точкам, расположенным в ресторанных двориках, продавая продукция хотя бы на вынос. 

К диалогу городскую администрацию вновь призывает управляющий партнёр компании Fort Group Максим Левченко, который активно дебатировал с чиновникам ещё в начале пандемии, когда торговые точки закрыли в первый раз.

Бизнес обещает не только оборудовать новые пункты вакцинации, но также допускать до работы только привитых сотрудников.

"Никому не нужен конфликт и какие-то выяснения отношений, нужна ясность и решение по дальнейшей работе. Очень важно сохранить трудовые коллективы", - констатировал Левченко у себя в Facebook.

Напомним, ранее члены профсоюза работников малого и среднего бизнеса "Наше право" организовали сбор подписей под обращением к Беглову с требованием поддержать материально предпринимателей, которые вынуждены не работать из-за ограничительных мер властей.

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